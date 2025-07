Strade sicure anche per rospi e rane | completati i sottopassi a Polcenigo

Sono terminati i lavori di realizzazione dei sottopassi per anfibi lungo la strada regionale 29 in località Santissima, nel Comune di Polcenigo. L'intervento, di alto valore naturalistico e ambientale, è stato coordinato dall'Ente di decentramento regionale di Pordenone e promosso dalla Regione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: polcenigo - sottopassi - strade - sicure

Strade sicure anche per rospi e rane: completati i sottopassi a Polcenigo.

