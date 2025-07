Progetti bocciati | il crossodromo di Ponte alla Chiassa non riapre

Nessuna delle proposte, anche se valide da un punto di vista formale, potrà essere attuata. E dunque il crossodromo di Ponte alla Chiassa, almeno per il prossimo futuro, rimarrà come si trova adesso: chiuso. È quanto rende noto l'amministrazione comunale di Arezzo con una nota stampa inviata al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

