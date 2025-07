Studente chiede a Valditara di abbassare il suo voto della maturità | Basta competizione voglio il minimo

Pietro ha scritto una lunga lettera al ministro dell'Istruzione Valditara chiedendo che il suo voto venga abbassato al minimo, ovvero 60 centesimi. Una protesta che si aggiunge agli studenti che in questi giorni si sono rifiutati di sostenere l'esame orale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Rete degli Studenti diffida Valditara: scontro sul voto in condotta e gli esami di maturità - La Rete degli Studenti Medi ha inviato una diffida formale al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo l’immediato ritiro dell’ordinanza che collega il voto in condotta al credito scolastico per gli Esami di Stato.

La Rete degli Studenti diffida Valditara sul voto in condotta e gli esami di maturità - La Rete degli Studenti Medi ha inviato una diffida formale al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo il ritiro immediato dell’ordinanza che lega il voto in condotta al credito scolastico per gli Esami di Stato.

Maturità , gli studenti diffidano Valditara: “Ritiri l’ordinanza sul voto in condotta, così si reprime chi protesta” - “Vogliamo portare Giuseppe Valditara in tribunale ”. Ad alzare la voce contro il ministro dell’Istruzione sono i ragazzi che a giugno dovranno affrontare la maturità .

"L'orale continuerà ad avere lo stesso peso, ma lo studente che terrà un atteggiamento volontariamente non partecipativo dovrà ripetere l'anno" Il ministro dell'Istruzione Valditara, intervistato da Fanpage.it, spiega come intende riformare l'esame di Maturità

Studente chiede a Valditara di abbassare il suo voto della maturità: “Basta competizione, voglio il minimo” - Pietro ha scritto una lunga lettera al ministro dell'Istruzione Valditara chiedendo che il suo voto venga abbassato al minimo, ovvero 60 centesimi ... fanpage.it scrive

Maturità, un ragazzo chiede a Valditara di abbassargli il voto: "Il sistema scolastico è inadeguato" - Pietro Marconcini, dopo aver superato l'esame di maturità con 83, ha scritto al ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara per farsi abbassare il voto finale. Come scrive repubblica.it