A Tolosa i Pirenei sono un’interferenza all’orizzonte, una promessa o una minaccia a frastagliare in lontananza nel cielo d’Occitania. Non era ancora tempo di salite, era ancora tempo di quel su e giĂą snervante che gli ottimisti chiamano pianura, intervallato da qualche cĂ´te buona per stuzzicare gli avventurieri della bicicletta. Uomini che considerano il Tour de France una somma di giorni e non una somma di tempi; uomini capaci di pedalare immaginando solo l’immediato futuro, rivoltosi incapaci di accettare il volere del gruppo. C’erano decine e decine di buone ragioni che si osservavano nelle prime posizioni del gruppo ancor prima della partenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tour de France 2025 | Le buone ragioni di Jonas Abrahamsen

