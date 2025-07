Concerto del maestro ' filo Putin' Carfagna contro De Luca

La questione relativa all'esibizione alla Reggia di Caserta del direttore d'orchestra russo Valerij Gergiev, ritenuto vicinissimo a Vladimir Putin, continua ad animare il dibattito politico nazionale, e non solo. Sulla questione interviene Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, che non. 🔗 Leggi su Casertanews.it

