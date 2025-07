Estate ecco come fare la spesa in modo intelligente | cosa c' è sa sapere

Quest'estate oltre all'innalzamento delle temperature stiamo assistendo anche a un incremento dei prezzi, tanto che per gli italiani fare la spesa è divenuto ormai un salasso. A salire sono i costi di tanti prodotti essenziali, alimenti di cui non è possibile fare a meno. Stiamo parlando, infatti, di frutta e verdura, ma anche di latticini e prodotti ittici. Elementi alla base della dieta nostrana, e che spingono le famiglie ad alleggerire il portafoglio. Purtroppo questa è una diretta conseguenza delle spese per il trasporto delle merci, ma anche dell'aumento dei costi di produzione. Qualcuno tira in ballo anche clima, qualcun altro punta il dito su certi negozianti che, approfittando della situazione, hanno gonfiato un po' i prezzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Estate, ecco come fare la spesa in modo intelligente: cosa c'è sa sapere

