BLOCCO TOTALE TRASPORTI | Luglio 2025 clamoroso divieto AUTO FERME IN ITALIA I Scatta il Decreto proibita la circolazione

Alcolock, un marchingegno per cui l'auto non parte se hai bevuto, si tratta della nuova frontiera della sicurezza stradale Sembra incredibile pensare che non basterà più girare la chiave per avviare l'auto. Eppure, il cambiamento è già in atto. In molte città italiane, sta diventando operativo il sistema "alcolock", un dispositivo che i mpedisce l'accensione del veicolo se rileva alcol nel respiro del conducente. Una misura drastica per alcuni, ma inevitabile per chi da anni combatte contro le stragi stradali causate dalla guida in stato di ebbrezza. L'obiettivo è chiaro: r idurre il numero di incidenti e salvare vite, anche se a costo di cambiare radicalmente le abitudini di chi si mette al volante.

