Zampaglione | Ultimo recordman perché se ne frega di un sistema plastificato

ROMA ‚Äď ‚ÄúUltimo ha fatto il record mondiale di biglietti venduti. Lo ha fatto perch√© se ne frega di un sistema plastificato, ama e crede palesemente in ci√≤ che fa e ama soprattutto il suo pubblico! Tanto di cappello‚ÄĚ. Lo scrive sui social Federico Zampaglione, commentando il record del cantautore romano che in sole tre ore ha venduto 250mila biglietti per il mega raduno a Tor Vergata a Roma, atteso per il 4 luglio 2026, superando il recordman Vasco Rossi, che aveva raggiunto i 225mila spettatori con il Modena Park del 1¬į luglio 2017. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

