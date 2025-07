Classifica Tour de France 2025 | Pogacar incassa una caduta Healy in testa prima dei Pirenei

L'undicesima tappa del Tour de France 2025 è stata caratterizzata da un colpo di scena: Tadej Pogacar è caduto quando mancavano cinque chilometri dal traguardo di Tolosa, al termine di una giornata molto movimentata e che si farĂ sentire nelle gambe dei corridori in vista delle grandi montagne. Il Campione del Mondo ha toccato la ruota posteriore del norvegese Tobias Halland Johannessen ed è finito a terra, andando poi a sbattere contro un muretto con la spalla sinistra a bassa velocitĂ . Il capitano della UAE Emirates XRG, grande favorito della vigilia per il trionfo alla Grande Boucle, si è prontamente rimesso in piedi, ha risolto il problema alla catena ed è rimontato in sella.

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Tadej Pogacar caduto al Tour de France! Cos'è successo a Tolosa: conseguenze e ritardo in classifica

RIVOLUZIONE AL TOUR La classifica del Tour de France dopo la 10ÂŞ tappa: 1) Ben Healy 37h41'49"; 2) Pogacar a 29"; 3) Evenepoel a 1'29"; 4) Vingegaard a 1'46"; 5) Jorgenson a 2'06"; 6) Vauquelin a 2'26"; 7) Onley a 3'24"; 8) Lipowitz a 3'34"; 9) Roglic a 3'

Tour de France: 11° tappa riparte da Tolosa, sede di partenza e arrivo dopo aver percorso 156,8 km - Aggiornamento del 16 Luglio delle ore 10:49; Abrahamsen vince in fuga a Tolosa. Healy in giallo; Comincio a pensare che Pogacar sia imbattibile: anche Guercilena della Lidl si arrende.

Tour de France 2025, la classifica big: Ben Healy conserva la Maglia Gialla in vista delle prime grandi montagne - L'articolo Tour de France 2025, la classifica big: Ben Healy conserva la Maglia Gialla in vista delle prime grandi montagne è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. msn.com scrive

Brivido al Tour, Pogacar cade nel finale a Tolosa: Evenepoel e Vingegaard maestri di sportività - Incredibile finale per la 11a tappa del Tour de France dove nel finale, Tadej Pogacar è stato vittima di una brutta caduta: lo sloveno si è toccato con ... Secondo fanpage.it