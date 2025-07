The Busking Contest | la sfida dei musicisti di strada a Chiavari

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, The Busking Contest torna a Chiavari, per un'altra serata di musica di strada che celebra la passione e l’energia dei buskers italiani, immersi nell’incantevole cornice del Golfo del Tigullio. Venerdì 18 luglio, la Passeggiata del Lungomare vedrĂ . 🔗 Leggi su Genovatoday.it

The Busking Contest 2025: musica di strada, talento e passione nel cuore del Tigullio - Annunciati i nomi dei 18 artisti qualificati all’unico contest in italia per musicisti e cantautori di strada, The Busking Contest.

The Busking Contest 2025, successo di iscrizioni, ecco gli artisti qualificati - Sono stati 203 gli iscritti alla quarta edizione del The Busking Contest, nuovo record di iscrizioni, ecco gli artisti qualificati.

QUALIFICAZIONI - Rapallo, Sabato 12 Luglio dalle 21:15 EMA Emanuele Russo, in arte Ema, è un giovane cantautore di 20 anni, nato e cresciuto a Bogliasco (Ge). Suona spesso in strada, perché la reputa un’esperienza che rende umili e permette di trasmet Vai su Facebook

Rapallo: sei musicisti di strada colorano di note il lungomare - Un incontro unico tra la tradizione della musica di strada nordeuropea e l'incantevole cornice del Golfo del Tigullio. msn.com scrive