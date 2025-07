Dazi Usa in Emilia-Romagna a rischio oltre 25 mila posti di lavoro

 Il pacchetto di dazi statunitensi al 30%, in vigore da agosto, mette a rischio il tessuto produttivo dell’Emilia-Romagna. Secondo ReportAziende.it, su base Istat-Comext ed Eurostat 2024, le esportazioni regionali verso gli Usa nei settori interessati superano i 4 miliardi di euro annui, con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: dazi - emilia - romagna - rischio

Dazi e geopolitica, Confapi Emilia incontra l'imprenditore ed opinionista Alberto Forchielli - “Compito di un'associazione imprenditoriale è cercare di fornire agli imprenditori anche quegli strumenti utili alla lettura ed alla comprensione dei cambiamenti in atto a livello globale, al fine di sostenere le imprese ad individuare nuove opportunità e crescita” .

Emilia-Romagna, cosa significano i dazi Usa per l’export? “Colpo mortale: a rischio più di 1,5 miliardi” - Bologna, 12 luglio 2025 – Arrivano i dazi di Donald Trump dagli Stati Uniti dal primo agosto e l’Italia drizza le antenne, a partire dall’Emilia-Romagna e dal cuore della food valley, della motor valley e dell’industria del packaging.

Emilia-Romagna, cosa significano i dazi Usa per l’export? De Pascale: “Colpo da 10 miliardi” - Bologna, 12 luglio 2025 – Arrivano i dazi di Donald Trump dagli Stati Uniti dal primo agosto e l’Italia drizza le antenne, a partire dall’Emilia-Romagna e dal cuore della food valley, della motor valley e dell’industria del packaging.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna pronto a sostenere il Titano in un "passaggio storico, l’intesa porterà benefici per tutti" Vai su Facebook

Dazi Usa, in Emilia-Romagna a rischio oltre 25.000 posti di lavoro. In pericolo 4 miliardi di euro di export. Lo studio di ReportAziende.it; Guerra dei dazi: l’Emilia Romagna lancia l’allarme: “Export a rischio, servono azioni VIDEO; Emilia-Romagna, cosa significano i dazi Usa per l’export? De Pascale: “Colpo da 10 miliardi”.

Dazi: in E-R a rischio un miliardo di export agroalimentare - Romagna sarà una delle regioni che ne pagherà il prezzo più alto: il ... Da ansa.it

Emilia-Romagna, cosa significano i dazi Usa per l’export? “Colpo mortale: a rischio più di 1,5 miliardi” - L’allarme delle filiere, da Coldiretti e Confartigianato a Confcommercio e Confindustria: “Le Pmi portrebbero perdere 17,9 miliardi di euro”. msn.com scrive