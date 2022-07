Siccità | Consorzio Pianura Friulana | presto chiusure rogge

(Di lunedì 4 luglio 2022) Se non si verificheranno piogge in grado di allentare la morsa del caldo di questi giorni e la situazione siccitosa dovesse perdurare, ildi Bonificasarà costretto da ...

Lo ha reso noto lo stessoal termine di una riunione dei tecnici convocata oggi proprio per fare il punto della situazione settimanale. In alcune zone si stanno accentuando le difficoltà a ..."Facciamo un appello alle Autorità competenti in materia (Anas, ex Provincia, Comuni,di ...agricoli sono alle prese con i problemi legati agli approvvigionamenti idrici a causa della...