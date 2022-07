Selvaggia Lucarelli torna a Ballando con le stelle dopo le esitazioni: la giuria e i primi nomi del cast (Di lunedì 4 luglio 2022) Nelle ultime ore non sono mancate le indiscrezioni in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle. Non si parla solo del cast chiaramente. Nelle ultime settimane infatti, erano circolate voci secondo le quali, Selvaggia Lucarelli avrebbe rinunciato al suo ruolo da giurata per la prossima edizione del talent di Rai 1. Voci che però non si sono dimostrate fondate visto che, la Lucarelli sarà anche a ottobre, una giurata di Ballando con paletta in mano. La conferma arriva direttamente dalla giornalista che, con un posto sui social ha ironizzato, postando una foto in cui ha scelto un makeup parecchi impegnativo: “Torno a Ballando con le stelle, è vero, ma solo per deliziarvi con una nuova sequela di look acqua e sapone“. E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 luglio 2022) Nelle ultime ore non sono mancate le indiscrezioni in vista della prossima edizione dicon le. Non si parla solo delchiaramente. Nelle ultime settimane infatti, erano circolate voci secondo le quali,avrebbe rinunciato al suo ruolo da giurata per la prossima edizione del talent di Rai 1. Voci che però non si sono dimostrate fondate visto che, lasarà anche a ottobre, una giurata dicon paletta in mano. La conferma arriva direttamente dalla giornalista che, con un posto sui social ha ironizzato, postando una foto in cui ha scelto un makeup parecchi impegnativo: “Torno acon le, è vero, ma solo per deliziarvi con una nuova sequela di look acqua e sapone“. E ...

