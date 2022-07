Mediaset prossima stagione, chi resta e chi va: Pier Silvio Berlusconi ha deciso (Di lunedì 4 luglio 2022) Pier Silvio Berlusconi ha presentato il nuovo palinsesto in casa Mediaset, spiegando che ci sono diverse novità in programma; altri show per il momento vanno in pausa. Il futuro di Mediaset è ancor più radioso a detta di Pier Silvio Berlusconi. E poco importa se si è perso qualche nome lungo la strada: quel che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 4 luglio 2022)ha presentato il nuovo palinsesto in casa, spiegando che ci sono diverse novità in programma; altri show per il momento vanno in pausa. Il futuro diè ancor più radioso a detta di. E poco importa se si è perso qualche nome lungo la strada: quel che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

sportface2016 : #Mediaset verso la cancellazione di #TikiTaka in vista della prossima stagione - MeryDambrosio : @Marina_RomaK10 Quella di Demet #DogdugunEvKaderindir tradotta in #ArteficeDelTuoDestino sta andando un onda in Spa… - sturlesetosi : Prossima udienza sentenza. - ny152aral : Ma se il bravissimo Nicola Savino ha lasciato Mediaset chi vedremo condurre #Backtoschool nella prossima stagione e… - elisabeth181866 : @amyamy_wakeup Lo sai che ho avuto la tua stessa sensazione? Anzi mi sono detta, sarà mica una ripresa della prossima fiction Mediaset? -