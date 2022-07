LIVE OIanda-Italia basket 24-32 | Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA | Fontecchio e compagni in gestione a +8 | l’Olanda si aggrappa al tiro dalla distanza

(Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-41 SPISSUUUUUU!! ALTRA TRIPLA DEL SASSARESEEEEEE 31-38 1/2 per Matt Harms, -7 per i padroni di casa. 30-38 Tripla di Yannick Franke,accorcia andando sotto la doppia cifra di svantaggio! 27-38 Simonenon sbaglia dallibero, gli Azzurri ritornano a +11! Coach Buscaglia chiama time-out, quando mancano meno di quattro minuti all’intervallo lungo. 27-36 MARCOOO SPISSUUUUU!! BOMBAAAAAAA 27-33 De Jong esce perfettamente dai blocchi e segna dall’arco, gli olandesi ritornano a -6! 24-33 Spissu segna solo uno dei due tiri a disposizione a cronometro fermo,ancora a +9! 24-32 1/2 di Roeland Schaftenaar ai liberi,rosicchia un solo punto agli Azzurri a metà secondo quarto. 23-32 2/2 per Simone ...

Gara di nessun valore per la classifica in quanto sia Italia che Paesi Bassi sono già qualificati al turno successivo per l'esclusione della Russia. La squadra di Buscaglia è ...