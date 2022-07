Il premier non cede sulle armi, ma è pronto a sostenere il reddito di cittadinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi alle 16 il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, incontrerà a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi. Prima del faccia a faccia, Conte ha convocato il Consiglio nazionale del Movimento dopo le turbolenze. L’ex presidente del Consiglio vuole un mandato pieno: molto probabilmente avrà con sé un documento, contenente gli impegni che il Movimento pretende vengano rispettati dal capo del governo. Ma i margini di manovra sono stretti. Secondo Repubblica e La Stampa, il presidente del Consiglio non tratterà sull’invio di armi in Ucraina ma è pronto ad ascoltare e sostenere le richieste grilline sul reddito di cittadinanza e sulla lotta all’inflazione. Mario Draghi ha nuovi interventi in cantiere nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, chiarirà che le ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi alle 16 il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, incontrerà a Palazzo Chigi ilMario Draghi. Prima del faccia a faccia, Conte ha convocato il Consiglio nazionale del Movimento dopo le turbolenze. L’ex presidente del Consiglio vuole un mandato pieno: molto probabilmente avrà con sé un documento, contenente gli impegni che il Movimento pretende vengano rispettati dal capo del governo. Ma i margini di manovra sono stretti. Secondo Repubblica e La Stampa, il presidente del Consiglio non tratterà sull’invio diin Ucraina ma èad ascoltare ele richieste grilline suldie sulla lotta all’inflazione. Mario Draghi ha nuovi interventi in cantiere nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, chiarirà che le ...

