Wimbledon | Nadal a Sonego | ' Urli troppo' Poi ci ripensa | ma l' italiano è deluso

Pubblicità

gippu1 : Jannik #Sinner raggiunge gli ottavi di #Wimbledon dopo aver già raggiunto quelli di Australian Open, Roland Garros… - Eurosport_IT : Mentre Kyrgios e Tsitsipas si sfidano a colpi di scorrettezze, sul centrale Nadal si scusa con Sonego al centro del… - Eurosport_IT : NIENTE DA FARE PER LORENZO ?? Troppo Nadal per l'azzurro che non riesce ad arginare l'impeto del maiorchino sempre… - diiazinfante : RT @SkySport: ?? Non è mancato un momento di tensione nel corso del match tra #Nadal e #Sonego ?? Lo spagnolo ha protestato per le eccessive… - alessiodesiena : RT @Eurosport_IT: Mentre Kyrgios e Tsitsipas si sfidano a colpi di scorrettezze, sul centrale Nadal si scusa con Sonego al centro del campo… -

a Sonego: "Urli troppo". Poi ci ripensa, ma l'italiano è delusoA quel punto, come non si era mai visto a, sul 4 - 4ha chiamato a rete personalmente Lorenzo per lamentarsi della lunghezza delle 'urla' che il torinese emette sempre dopo aver ...Stefanos Tsitsipas said Nick Kyrgios has an “evil side” after a stormy clash at Wimbledon on Saturday in which the victorious Australian called for his Greek ...Australia's Nick Kyrgios advanced to the fourth round at Wimbledon for the first time since 2016 with a gritty 6-7(2), 6-4, 6-3, 7-6(7) victory against fourth seed Stefanos Tsitsipas of Greece.