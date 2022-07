Un francobollo per Franco e Ciccio (Di domenica 3 luglio 2022) La memoria di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia il prossimo 2 ottobre sarà più viva che mai. In quella data, infatti, è prevista l’emissione di un Francobollo speciale, un tributo ai due grandi artisti palermitani in un anno, il 2022, che ha in calendario due importanti ricorrenze:? il 5 ottobre si festeggeranno i 100 anni dalla nascita di Ciccio Ingrassia, mentre il 9 dicembre saranno 30 anni dalla scomparsa di Franco Franchi. “Lo scorso ottobre – racconta Giuseppe Li Causi, storico dei due artisti – ho inviato una raccomandata al? ministero dello Sviluppo economico chiedendo l’emissione di un Francobollo dedicato a Franco e Ciccio, giusto nell’anno delle due ricorrenze. Nella lettera ho sottolineato quanto i due ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 3 luglio 2022) La memoria diFranchi eIngrassia il prossimo 2 ottobre sarà più viva che mai. In quella data, infatti, è prevista l’emissione di unspeciale, un tributo ai due grandi artisti palermitani in un anno, il 2022, che ha in calendario due importanti ricorrenze:? il 5 ottobre si festeggeranno i 100 anni dalla nascita diIngrassia, mentre il 9 dicembre saranno 30 anni dalla scomparsa diFranchi. “Lo scorso ottobre – racconta Giuseppe Li Causi, storico dei due artisti – ho inviato una raccomandata al? ministero dello Sviluppo economico chiedendo l’emissione di undedicato a, giusto nell’anno delle due ricorrenze. Nella lettera ho sottolineato quanto i due ...

