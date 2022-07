Sparatoria in spiaggia Panico tra i bagnanti

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 3 luglio 2022)nel tardo pomeriggio di oggi su unalibera di Tramontone a Taranto. Sono stati esplosi quattro colpi di pistola. Non ci sono stati feriti. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta una lite tra due gruppi di pregiudicati vicino ad un chiosco. Al culmine del litigio, una persona di uno dei due gruppi ha estratto la pistola ed ha sparato. Per reazione, una persona dell’altro gruppo si è allontanato, è tornato dopo poco sul posto ed ha fatto fuoco a sua volta. Nessuno è stato però raggiunto dai colpi. Pare che si sia sparato ad altezza d’uomo. Gli spari hanno però creato moltissimoindove c’é stato un fuggi fuggi generale. Larisultava affollata da molte famiglie con bambini. Sono in corso le indagini della Polizia per fare luce ...