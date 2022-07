Silvia Toffanin si sbottona su Berlusconi: “si travestiva….” (Di domenica 3 luglio 2022) Silvia Toffanin ha rivelato qualche cosa che ha lasciato a bocca aperta tantissimi. La confessione della conduttrice su Berlusconi Vedere la Toffanin nei panni di intervistata, piuttosto che di intervistatrice, non è un qualcosa che capita tutti i giorni. Nonostante si tratti di un evento abbastanza raro, anche la Toffanin è stata richiesta come ospite in un programma. Un format che vede Fiorello alla conduzione, ovvero Viva Raiplay. Un’occasione in cui la conduttrice ha fatto una dichiarazione riguardo a suo suocero, delle parole che nessuno mai avrebbe creduto di ascoltare sul suo conto. Complice, di sicuro, il fatto che di fronte a lei c’era Fiorello. Un conduttore che è riuscito a farla sbottonare come non mai prima d’ora. Egli infatti ha rivolto alla donna ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 3 luglio 2022)ha rivelato qualche cosa che ha lasciato a bocca aperta tantissimi. La confessione della conduttrice suVedere lanei panni di intervistata, piuttosto che di intervistatrice, non è un qualcosa che capita tutti i giorni. Nonostante si tratti di un evento abbastanza raro, anche laè stata richiesta come ospite in un programma. Un format che vede Fiorello alla conduzione, ovvero Viva Raiplay. Un’occasione in cui la conduttrice ha fatto una dichiarazione riguardo a suo suocero, delle parole che nessuno mai avrebbe creduto di ascoltare sul suo conto. Complice, di sicuro, il fatto che di fronte a lei c’era Fiorello. Un conduttore che è riuscito a farlare come non mai prima d’ora. Egli infatti ha rivolto alla donna ...

Pubblicità

zazoomblog : Ilary Blasi e Silvia Toffanin insieme in tv? Lo scoop sorprende - #Ilary #Blasi #Silvia #Toffanin - fictionmediaset : RT @MedInfinityIT: Tutte le interviste di #Verissimo della nostra Silvia Toffanin ti aspettano quando vuoi in streaming su Mediaset Infinit… - sonolunatic4 : @_whereverillgo come capo ship manca silvia toffanin haha - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Tutte le interviste di #Verissimo della nostra Silvia Toffanin ti aspettano quando vuoi in streaming su Mediaset Infinit… - MedInfinityIT : Tutte le interviste di #Verissimo della nostra Silvia Toffanin ti aspettano quando vuoi in streaming su Mediaset In… -