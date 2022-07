Renzi lancia un "patto" per Draghi. Ma i partiti sono stanchi di stare insieme (Di domenica 3 luglio 2022) Il leader di Iv: "Il suo governo scudo contro la crisi". Tajani (Fi) "C’è già un’intesa". E Giuseppi medita lo strappo Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 luglio 2022) Il leader di Iv: "Il suo governo scudo contro la crisi". Tajani (Fi) "C’è già un’intesa". E Giuseppi medita lo strappo

Pubblicità

NadiaMAI4 : RT @Renziani1: #Calenda? quando è tranquillo è un piacere parlarci. Quando invece si lancia in previsioni alla divino Otelma non ne azzecca… - carlo_masera : RT @Renziani1: #Calenda? quando è tranquillo è un piacere parlarci. Quando invece si lancia in previsioni alla divino Otelma non ne azzecca… - GraziaMontefal2 : RT @Renziani1: #Calenda? quando è tranquillo è un piacere parlarci. Quando invece si lancia in previsioni alla divino Otelma non ne azzecca… - nuccia20 : RT @Renziani1: #Calenda? quando è tranquillo è un piacere parlarci. Quando invece si lancia in previsioni alla divino Otelma non ne azzecca… - simonavitelli60 : RT @Renziani1: #Calenda? quando è tranquillo è un piacere parlarci. Quando invece si lancia in previsioni alla divino Otelma non ne azzecca… -