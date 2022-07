Oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 luglio 2022

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 luglio 2022) Vediamo l’diFox del 3. Eccoci qui, puntuali come ogni mattina e per nulla intimiditi dalle temperature torride di questi giorni, pronti a darvi le previsioni astrologiche della giornata e a dirvi quali sono le intenzioni delle stelle per quanto riguarda l’amore, la fortuna e il lavoro. Siete curiosi di sapere che Domenica sarà? Se la risposta è sì, leggete l’disegno per segno che trovate di seguito. Buona lettura e buona giornata a tutti!Fox 3, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: il calo di passione che alcune coppie possono sperimentare è da addebitare semplicemente al caldo, non ad altri motivi! Fortuna: non preoccupatevi per qualche ...