Matt Doherty parla della firma di Richarlison del Tottenham

Leggi su justcalcio

(Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 16:18:57 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La star delHotspurha fornito questo fine settimana la sua opinione sull’ultima aggiunta ai ranghi di Antonio Conte. Lain questione?. Il versatile attaccante, ovviamente, ha sigillato una mossa nella metà di Lilywhite a nord di Londra 48 ore fa. In una serie di post sul sito Web e sulle piattaforme social del club, gli Spurs hanno confermato che il nazionale brasiliano ha messo nero su bianco i termini nella capitale inglese fino all’estate del 2027, in un accordo del valore di presunti 60 milioni di sterline. Siamo lieti di annunciare ladidall’Everton, previo ...