GF Vip ufficiale | “Sarà uno spettacolo” | ecco chi ci sarà accanto alla Bruganelli

Leggi su specialmag

(Di domenica 3 luglio 2022) Il GF Vip ha annunciato le sue opinioniste ufficiali e fioccano i primi commenti. Come avrà reagito il pubblico alle notizie? GF Vip studio (Mediasetplay screenshot)Nelle ultime ore il GF Vip si é lanciato con le notizie ufficiali per la prossima edizione. Gli autori e la produzione sono al lavoro a pieno regime e il pubblico è già in fermento. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo. Si è da poco conclusa l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi e il pubblico ha già voglia di reality. Dai social network piovono le notizie ufficiali per la gioia dei fan, che non vedono l’ora che arrivi settembre per ributtarsi dentro la casa più spiata d’Italia. Si sta lavorandogrande dietro le quinte del reality e Alfonso Signorini promette un’edizione stellare con molte novità. Il GF Vip infatti dovrà in qualche modo rinnovarsi per tenere alta l’attenzione e la curiosità del ...