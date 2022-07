Gazzetta – Mkhitaryan all’Inter è ufficiale | il calciomercato continua

Leggi su justcalcio

(Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-02 11:29:19 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Dopo il contratto depositato in Lega, il club ha comunicato l’ingaggio del centrocampista armeno, arrivato a parametro zero dalla Roma: “Felice di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera con voi” Il poker è servito. Ecco anche Henrikh, alla corte di Simone Inzaghi. Dopo le ufficialità di Romelu Lukaku, Kristjan Asllani e André Onana, anche il centrocampista in arrivo dalla Roma è a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro. Il trasferimento era stato già “segnalato” nella giornata di ieri sul sito della Lega Serie A, essendo il contratto già stato depositato. Il rinforzo — L’armeno polivalente arriva soprattutto per rinforzare la linea dei tre centrali di centrocampo, essendo in grado di muoversi anche da ...