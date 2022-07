Calciomercato Juventus, succede di tutto: c’entrano i tifosi (Di domenica 3 luglio 2022) La Juventus, dopo quanto successo lo scorso anno, vuole tornare a dominare il calcio italiano e i tifosi sono dalla parte della società. Nella passata stagione, la Juventus ha chiuso al quarto posto e perso sia la finale di coppa Italia sia quella di Supercoppa, entrambe contro l’Inter. Un rendimento che non ha soddisfatto tifosi, società e tecnico e da qui la necessità di fare un mercato estivo importante, sulla falsa riga di quello invernale quando arrivarono Vlahovic e Zakaria. L’obiettivo è regalare ad Allegri una serie di innesti che possano permettere al tecnico di tornare a dominare il calcio italiano. LaPresseCome abbiamo detto, sono diverse le operazioni da fare con la società bianconera che sembra intenzionata a portare alla corte di Allegri una serie di giocatori con cui creare una rosa per tornare a vincere ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 3 luglio 2022) La, dopo quanto successo lo scorso anno, vuole tornare a dominare il calcio italiano e isono dalla parte della società. Nella passata stagione, laha chiuso al quarto posto e perso sia la finale di coppa Italia sia quella di Supercoppa, entrambe contro l’Inter. Un rendimento che non ha soddisfatto, società e tecnico e da qui la necessità di fare un mercato estivo importante, sulla falsa riga di quello invernale quando arrivarono Vlahovic e Zakaria. L’obiettivo è regalare ad Allegri una serie di innesti che possano permettere al tecnico di tornare a dominare il calcio italiano. LaPresseCome abbiamo detto, sono diverse le operazioni da fare con la società bianconera che sembra intenzionata a portare alla corte di Allegri una serie di giocatori con cui creare una rosa per tornare a vincere ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus sta lavorando con determinazione su #Zaniolo: contatti frequenti, ma serve pazienza. Bianconeri intenz… - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - GiovaAlbanese : #Mandragora a Villa Stuart: visite mediche con la #Fiorentina, per il centrocampista in uscita dalla #Juventus a ti… - FraLauricella : #Calciomercato #Juventus #SportMediaset ?? 'No della #Juve ai 70 milioni offerti dal #Chelsea per #DeLigt. Occhi pun… - calciomercato_m : TMW - Mercato, non solo l'Inter su Milenkovic: piace anche a Napoli e Juventus -