Atletica, buon test per Tortu: corre i 200 m in 20?15 (Di domenica 3 luglio 2022) Il campione olimpico della staffetta Filippo Tortu, ha realizzato un buon test prima della partenza per i Mondiali di Eugene, realizzando il primato stagionale di 20.15 nei 200 metri di La Chaux-de-Fonds. L'azzurro si è classificato terzo sula pista svizzera, secondo posto per il francese Meba Mickael Zeze, prima posizione per il cubano Reynier Mena con il clamoroso risultato di 19.63. L'italiano ha commentato: "Sono davvero contento. Oggi c'erano le condizioni perfette per gareggiare, quindi avrei potuto fare anche un po' di meno. Ad ogni modo prendo il lato positivo e sono soddisfatto di questa prova, che sono convinto mi servirà molto per le prossime gare". Giornata da ricordare anche per Lorenzo Benati che ha registrato un nuovo progresso fino a 45.62. Il romano è secondo nella terza serie dei 400 metri, battuto da Isaac Makwala ...

