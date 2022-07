Wimbledon 2022, Nadal dopo la lite con Sonego: “Non volevo infastidirlo o ferirlo” (Di sabato 2 luglio 2022) “Auguro a Lorenzo il meglio per il resto della stagione, sull’erba gioca molto bene e credo che avrà un grande futuro in questo torneo. La situazione non è stata piccante, dal profondo del mio cuore mi dispiace moltissimo se ho dato fastidio a Lorenzo; volevo dirgli qualcosa in maniera gentile. Adesso mi sento malissimo se l’ho ferito e mi dispiace tanto. Gli ho parlato prima e gli parlerò adesso, ma non c’è assolutamente alcun problema”. Queste sono le parole di Rafael Nadal, espressosi con rammarico, seppur con contentezza visto l’accesso agli ottavi di Wimbledon 2022, dopo una breve discussione animata con Lorenzo Sonego. Sul 4-4 nel corso del terzo set, dopo aver vinto i primi due parziali, il maiorchino ha chiesto al torinese di abbassare i toni e il volume ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) “Auguro a Lorenzo il meglio per il resto della stagione, sull’erba gioca molto bene e credo che avrà un grande futuro in questo torneo. La situazione non è stata piccante, dal profondo del mio cuore mi dispiace moltissimo se ho dato fastidio a Lorenzo;dirgli qualcosa in maniera gentile. Adesso mi sento malissimo se l’ho ferito e mi dispiace tanto. Gli ho parlato prima e gli parlerò adesso, ma non c’è assolutamente alcun problema”. Queste sono le parole di Rafael, espressosi con rammarico, seppur con contentezza visto l’accesso agli ottavi diuna breve discussione animata con Lorenzo. Sul 4-4 nel corso del terzo set,aver vinto i primi due parziali, il maiorchino ha chiesto al torinese di abbassare i toni e il volume ...

