Wimbledon 2022: Marta Kostyuk si infortuna alla caviglia, l’ucraina deve fermarsi (Di sabato 2 luglio 2022) Infortunio per Marta Kostyuk. La giocatrice ucraina, uscita di scena al 2° turno di Wimbledon 2022, avrebbe dovuto giocare in doppio misto con il polacco Lukasz Kubot, veterano della specialità dopo buoni anni anche in singolare, ma comunica su Instagram l’obbligato forfait. Questo il suo messaggio: “Ciao ragazzi, sfortunatamente mi sono infortunata alla caviglia durante il mio match di doppio qui a Wimbledon (insieme alla ceca Tereza Martincova e contro la canadese Gabriela Dabrowski e la messicana Giuliana Olmos, vincitrici in tre set, N.d.R.). Wimbledon 2022, John Isner: “Jannik Sinner è un talento incredibile, sarà al top in anche meno di 4-5 anni” Con una rottura totale e una parziale ai ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Infortunio per. La giocatrice ucraina, uscita di scena al 2° turno di, avrebbe dovuto giocare in doppio misto con il polacco Lukasz Kubot, veterano della specialità dopo buoni anni anche in singolare, ma comunica su Instagram l’obbligato forfait. Questo il suo messaggio: “Ciao ragazzi, sfortunatamente mi sonotadurante il mio match di doppio qui a(insiemececa Tereza Martincova e contro la canadese Gabriela Dabrowski e la messicana Giuliana Olmos, vincitrici in tre set, N.d.R.)., John Isner: “Jannik Sinner è un talento incredibile, sarà al top in anche meno di 4-5 anni” Con una rottura totale e una parziale ai ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - Agenzia_Ansa : Jannik Sinner accede per la prima volta agli ottavi del torneo di Wimbledon, grazie al successo sullo statunitense… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - sportli26181512 : Wimbledon: Sinner-Alcaraz, il futuro è adesso. Ecco su chi puntano i bookmaker: Wimbledon: Sinner-Alcaraz, il futur… - qnazionale : Wimbledon, Alcaraz avverte Sinner: “Ci piace scherzare, ma so cosa fare contro di lui”. E il suo gesto di sportivit… -