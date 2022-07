Uomini e Donne, ex corteggiatore ammette di essere gay: quale tronista corteggiava (Di sabato 2 luglio 2022) Amatissimo soprattutto dalle Donne, Luca Calvani prima di vincere l’Isola dei Famosi 2006 ha mosso i suoi primi passi televisivi su Canale 5, per la precisione nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, che l’ha reso famoso. Qui corteggiava la tronista del 2004 Valentina Gioia, che tuttavia gli preferì un altro corteggiatore. Ma evidentemente una donna non era nel destino di Luca Calvani. Isola dei Famosi, chi sono i naufraghi che hanno avuto rapporti in Honduras In quasi venti edizioni del reality show, si sono formate diverse coppie che però sono scoppiate una volta tornate alla realtà Uomini e Donne, l’ex corteggiatore ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 2 luglio 2022) Amatissimo soprattutto dalle, Luca Calvani prima di vincere l’Isola dei Famosi 2006 ha mosso i suoi primi passi televisivi su Canale 5, per la precisione nel programmadi Maria De Filippi, che l’ha reso famoso. Quiladel 2004 Valentina Gioia, che tuttavia gli preferì un altro. Ma evidentemente una donna non era nel destino di Luca Calvani. Isola dei Famosi, chi sono i naufraghi che hanno avuto rapporti in Honduras In quasi venti edizioni del reality show, si sono formate diverse coppie che però sono scoppiate una volta tornate alla realtà, l’ex...

Pubblicità

ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - _Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - ___bookworm : Uomini che si tirano giù le mutande per festeggiare le partite di calcio e nessuno dice nulla o fa niente però sia… - mlpedo : RT @fanpage: 'Le sto provando tutte' Sossio Aruta, dopo Uomini e donne, lancia un appello per riscattarsi nel mondo del calcio https://t.co… -