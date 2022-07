Svolta per il futuro di Luperto: c’è la decisione dell’Empoli (Di sabato 2 luglio 2022) Con l’arrivo del mese di luglio, non solo è iniziato ufficialmente il calciomercato estivo, ma sono anche terminati i contratti in scadenza e i prestiti di alcuni giocatori. Tra questi rientra Sebastiano Luperto, difensore del Napoli che ha passato l’ultima stagione in prestito all’Empoli. A sorpresa, il club toscano, nonostante un ruolo centrale di Luperto all’interno della squadra, ha deciso di non riscattare il difensore leccese entro i tempi stabiliti. Sebastiano Luperto (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) A questo punto, Luperto dovrebbe tornare al Napoli. Vista la partenza di Tuanzebe e le difficoltà nelle trattative per portare Ostigard e Casale in azzurro, qualcuno aveva ipotizzato un possibile ruolo come quarto centrale per Luperto. La realtà però è un’altra. Secondo quanto ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Con l’arrivo del mese di luglio, non solo è iniziato ufficialmente il calciomercato estivo, ma sono anche terminati i contratti in scadenza e i prestiti di alcuni giocatori. Tra questi rientra Sebastiano, difensore del Napoli che ha passato l’ultima stagione in prestito all’Empoli. A sorpresa, il club toscano, nonostante un ruolo centrale diall’interno della squadra, ha deciso di non riscattare il difensore leccese entro i tempi stabiliti. Sebastiano(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) A questo punto,dovrebbe tornare al Napoli. Vista la partenza di Tuanzebe e le difficoltà nelle trattative per portare Ostigard e Casale in azzurro, qualcuno aveva ipotizzato un possibile ruolo come quarto centrale per. La realtà però è un’altra. Secondo quanto ...

