Stefano Gheller, il malato di distrofia che chiede il suicidio assistito: «Voglio il diritto di decidere quando morire» (Di sabato 2 luglio 2022) Stefano Gheller, 49 anni, di Cassola in provincia di Vicenza, è affetto dalla nascita da una grave forma di distrofia muscolare. Ha chiesto all’Usl 7 Pedemontana con una lettera di attivare con urgenza la procedura prevista per l’accesso legale al suicidio assistito. «Io non desidero morire in questo istante. Ma Voglio avere il diritto di farlo appena sentirò che è arrivato il momento», ha detto oggi al Corriere del Veneto. Stefano ha raccontato al quotidiano la sua situazione: «Vivo su una sedia a rotelle da quando avevo 15 anni. Sono attaccato ad un respiratore 24 ore su 24. quando la mattina mi sveglio so che potrei morire soffocato dal cibo o da un sorso d’acqua». E ancora: ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022), 49 anni, di Cassola in provincia di Vicenza, è affetto dalla nascita da una grave forma dimuscolare. Ha chiesto all’Usl 7 Pedemontana con una lettera di attivare con urgenza la procedura prevista per l’accesso legale al. «Io non desideroin questo istante. Maavere ildi farlo appena sentirò che è arrivato il momento», ha detto oggi al Corriere del Veneto.ha raccontato al quotidiano la sua situazione: «Vivo su una sedia a rotelle daavevo 15 anni. Sono attaccato ad un respiratore 24 ore su 24.la mattina mi sveglio so che potreisoffocato dal cibo o da un sorso d’acqua». E ancora: ...

