Rivolta in Rai per l' arrivo della giornalista Sky | impazza la polemica

(Di sabato 2 luglio 2022) Togliete loro tutto ma non i privilegi. Perché se quella dei politici è la più vituperata, quella dei giornalisti è di fatto la più spudorata. In Rai si scatena laper l'via Sky dell'ottima Lia Capizzi alla conduzioneDomenica Sportiva. «E quelli interni? E gli assunti? E prima gli ordinari? » tuona minaccioso il sindacato. Dimenticando opportunisticamente che proprio di recente quegli interni di lungo corso si sono rifiutati di fare turni mattutini adducendo financo certificati di mala salute. Ignorando poi che un'azienda pubblica ha il dovere di reperire le migliori professionalità del Paese, mettendole al servizio del telespettatore/contribuente. Se il sindacato si è tanto adirato, perché non ha steso comunicato alcuno invece sull'di Ilaria D'amico anch'essa esterna? Sarà stata ...

Pubblicità

tempoweb : Sindacati #Rai infuriati per l'arrivo della giornalista #Sky Lia #Capizzi #tv #2luglio #iltempoquotidiano… - InfinitoIsacco : RT @reportrai3: “Report” aveva intervistato l’ex sindaco di Lonate Pozzolo, Danilo Rivolta, nell’inchiesta “Mogli, camici e cavalli dei pae… - fredyguarducci : @LizzoriFabrizio @RenzoCianchetti accendo radio rai 2 e subito :il popolo ucraino e' vittima come del resto anche i… - tripposauro : RT @castoro_vp: L'on. #Montaruli (FdI) oggi si è rivolta ai bambini che stavano guardando Rai Parlamento. #iusscholae - castoro_vp : L'on. #Montaruli (FdI) oggi si è rivolta ai bambini che stavano guardando Rai Parlamento. #iusscholae -

Virgilio Sport

... dedicata una Menzione alla memoria del più volte Sindaco di Maratea, Mario Di Trani,a ... Mario De Pizzo e Enzo Quaratino, rispettivamente giornalisti de "Il Mattino", del "Tg1" e dell'...... attraverso un percorso di webinar e una programmazionealla formazione per le imprese. La ... si è aggiudicata il premio Accessibility , consegnato dal WMF ePubblica Utilità , partner del ... Lia Capizzi alla Domenica Sportiva: si scatena la rivolta a RaiSport. "Decisione grave" Perché se quella dei politici è la più vituperata, quella dei giornalisti è di fatto la più spudorata. In Rai si scatena la rivolta per l'arrivo via Sky dell'ottima Lia Capizzi alla conduzione della ...Anticipazioni Un Posto al Sole puntata del 5 luglio: Franco decide di aiutare Nunzio a lasciare l'Italia insieme a Chiara ...