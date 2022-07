Previsioni meteo, weekend di grande caldo ma da martedì temperature in calo (Di sabato 2 luglio 2022) Su Sardegna e Sicilia si potrebbero toccare i 42/43 gradi. Attesa per la prossima settimana del fresco portato dall'anticiclone delle Azzorre Leggi su repubblica (Di sabato 2 luglio 2022) Su Sardegna e Sicilia si potrebbero toccare i 42/43 gradi. Attesa per la prossima settimana del fresco portato dall'anticiclone delle Azzorre

