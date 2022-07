Napoli, piace Milenkovic come sostituto di Koulibaly (Di sabato 2 luglio 2022) Il Napoli continua la sua campagna acquisti e a cercare un probabile sostituto di Kalidou Koulibaly in caso di partenza. Ad Aurelio De Laurentiis piace molto Nikola Milenkovic della Fiorentina e stando alle ultime news di Gianluca Di Marzio, pare che il presidente abbia già preso i contatti con l’agente del giocatore. piace Milenkovic come L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Ilcontinua la sua campagna acquisti e a cercare un probabiledi Kalidouin caso di partenza. Ad Aurelio De Laurentiismolto Nikoladella Fiorentina e stando alle ultime news di Gianluca Di Marzio, pare che il presidente abbia già preso i contatti con l’agente del giocatore.L'articolo

Pubblicità

ZozzoneroDentro : @86_longo @cmdotcom Peccato vada al Napoli Daniele. Lo ha detto @mirkocalemme. Non siamo nella condizione di schifa… - raffaelemanci14 : RT @erosazzurro: La grafica è diversa rispetto allo scorso anno #cojoni #ForzaNapoliSempre Ripeto a voi il Napoli non piace #kvsm https://t… - Mauro192681 : @forevernapoli04 @NapoliVertical @Carloalvino @valterdemaggio Ehhh lo so, ma mentre lavoro mi piace ascoltare le tr… - Franciwinwar : @KSport24 @mick_napoli_ @NicoSchira Ti piace proprio metterti in ridicolo eh. Pedullà parla di incontri a dimaro. - NapoliFCNews : Tmw – Al Napoli piace Asllani, ma ci sarà da battere la concorrenza di due club #Napoli #SSCNapoli #SSCN -