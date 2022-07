Irene Fargo è morta, la cantante di Come una Turandot si è spenta a 59 anni (Di sabato 2 luglio 2022) Irene Fargo è morta a soli 59 anni. Attrice teatrale e cantante, Flavia Pozzaglio, questo il suo vero nome, è un volto noto della nostra musica leggera soprattutto per chi segue il Festival di Sanremo è avuto modo di ascoltare e innamorarsi della sua voce con Come una Turandot e non solo. Nata a Palazzolo sull’Oglio nel 1962, 25 anni dopo debutta sul palco del Festival di Castrocaro con la canzone Fretta di te e il suo vero nome ma quando vi fa ritorno l’anno dopo è già tutto cambiato. Dopo l’incontro con Enzo Miceli ha assunto il nome d’arte di Irene Fargo e nel 1990 lancia il suo disco d’esordio preceduto dal singolo estivo Le Ragazze Al Mare che conosce il successo solo l’anno dopo quando Irene ... Leggi su optimagazine (Di sabato 2 luglio 2022)a soli 59. Attrice teatrale e, Flavia Pozzaglio, questo il suo vero nome, è un volto noto della nostra musica leggera soprattutto per chi segue il Festival di Sanremo è avuto modo di ascoltare e innamorarsi della sua voce conunae non solo. Nata a Palazzolo sull’Oglio nel 1962, 25dopo debutta sul palco del Festival di Castrocaro con la canzone Fretta di te e il suo vero nome ma quando vi fa ritorno l’anno dopo è già tutto cambiato. Dopo l’incontro con Enzo Miceli ha assunto il nome d’arte die nel 1990 lancia il suo disco d’esordio preceduto dal singolo estivo Le Ragazze Al Mare che conosce il successo solo l’anno dopo quando...

