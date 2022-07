Il verde colora l' estate 2022 5 modi di abbinarlo con stile ed eleganza

Leggi su iodonna

(Di sabato 2 luglio 2022) Con la popolarità che ha raggiunto negli ultimi anni, è ormai impossibile non possedere almeno un capo di colorenel proprio guardaroba. Tendenza delle ultime stagioni, che si riconferma protagonista anche per l’, sa essere sia vivace che formale. Dall’oliva allo smeraldo, passando per quello iconico di Bottega Veneta alle tonalità scure militari. Azzeccare gli abbinamentipuò essere complicato, ma anche stimolante e persino divertente. Con un po’ di audacia o optando per le soluzioni più classiche, ecco come portarlo in ogni occasione. 15 capi verdi must-have dell'guarda le foto ...