Il M5S è in una morsa a tenaglia: se per Draghi non c’è governo senza di noi, ecco cosa può fare (Di sabato 2 luglio 2022) Le ultime indiscrezioni su Draghi fanno immaginare operazioni di palazzo attive, da parte del presidente del Consiglio, sulla vita delle forze politiche, per spingerle a rafforzare le componenti interne che agiscono a tutela dell’élite. Negli ultimi mesi abbiamo visto un degrado dell’azione politica del governo in questa direzione. Siamo partiti con il pieno sostegno al Reddito di cittadinanza e ad una misura come il Superbonus che funzionava, mentre le politiche del Conte 2 portano alla diminuzione delle disuguaglianze, certificata dall’Inps. Col passare del tempo, nella scelta degli interlocutori e dell’azione strategica e nell’uso dei fondi del Pnrr, il presidente del Consiglio ha messo al centro le multinazionali del Paese, penalizzando quei settori imprenditoriali che veramente si stanno muovendo all’insegna della Transizione green. Pensiamo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Le ultime indiscrezioni sufanno immaginare operazioni di palazzo attive, da parte del presidente del Consiglio, sulla vita delle forze politiche, per spingerle a rafforzare le componenti interne che agiscono a tutela dell’élite. Negli ultimi mesi abbiamo visto un degrado dell’azione politica delin questa direzione. Siamo partiti con il pieno sostegno al Reddito di cittadinanza e ad una misura come il Superbonus che funzionava, mentre le politiche del Conte 2 portano alla diminuzione delle disuguaglianze, certificata dall’Inps. Col passare del tempo, nella scelta degli interlocutori e dell’azione strategica e nell’uso dei fondi del Pnrr, il presidente del Consiglio ha messo al centro le multinazionali del Paese, penalizzando quei settori imprenditoriali che veramente si stanno muovendo all’insegna della Transizione green. Pensiamo a ...

Pubblicità

carlosibilia : Approvato nelle commissioni Bilancio e Finanze l’emendamento al decreto Aiuti finalizzato a sbloccare i crediti ‘in… - ilriformista : 'Draghi deve fare come Ciampi: tutti insieme'. A tutto gas il leader di Italia Viva. È 'fantapolitica' il Grande Ce… - riotta : La crisi del #M5S induce una serie di baruffe chiozzotte in cui idee e politiche sembrano perdersi in battute, pers… - lucialessi : RT @riotta: La crisi del #M5S induce una serie di baruffe chiozzotte in cui idee e politiche sembrano perdersi in battute, personalismi, ga… - sintrug : @GiuseppeConteIT Far sciogliere le camere prima del 24 settembre sarà la migliore risposta morale del M5S. Draghi.… -