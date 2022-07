Gli sfalci da rifiuto a risorsa: così i giovani di Mowera hanno vinto l’Innovation 4 Change (Di sabato 2 luglio 2022) Innovation 4 Change, I4C, è un importante programma di Impact Innovation nel territorio italiano, nato dalla collaborazione tra Collège des Ingénieurs Italia, con acronimo CDI, Politecnico di Torino e IdeaSquare del dipartimento di innovazione sperimentale del CERN. Per cinque mesi, partecipanti al Master in Business Administration, MBA, del Collège des Ingénieurs, dottorandi selezionati nei migliori atenei d’Europa e studenti ed ex studenti della scuola Holden, scuola di narrazione fondata da Alessandro Baricco, hanno lavorato a 10 challenge, in cui la “sostenibilità” doveva fare da padrone, in ambito economico, sociale e ambientale. Ho avuto la bellissima occasione di poter intervistare i vincitori di Innovation 4 Change. Il gruppo si chiama Mowera ed è costituito da: Aureliano Stingi, dottore in cancer biology e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 2 luglio 2022) Innovation 4, I4C, è un importante programma di Impact Innovation nel territorio italiano, nato dalla collaborazione tra Collège des Ingénieurs Italia, con acronimo CDI, Politecnico di Torino e IdeaSquare del dipartimento di innovazione sperimentale del CERN. Per cinque mesi, partecipanti al Master in Business Administration, MBA, del Collège des Ingénieurs, dottorandi selezionati nei migliori atenei d’Europa e studenti ed ex studenti della scuola Holden, scuola di narrazione fondata da Alessandro Baricco,lavorato a 10 challenge, in cui la “sostenibilità” doveva fare da padrone, in ambito economico, sociale e ambientale. Ho avuto la bellissima occasione di poter intervistare i vincitori di Innovation 4. Il gruppo si chiamaed è costituito da: Aureliano Stingi, dottore in cancer biology e ...

