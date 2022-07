Filippo Tortu in gara prima dei Mondiali: 200 metri in Svizzera, sfruttando l’altitudine. Febbre per Desalu (Di sabato 2 luglio 2022) Filippo Tortu ha deciso di tornare in pista prima dei Mondiali di Eugene, distanti ormai soltanto un paio di settimane. Il Campione Olimpico della 4×100 ha scelto il tradizionale meeting di Le Chaux-de-Fonds per un ultimo test prima della partenza alla volta degli USA. Il velocista brianzolo sarà in gara domani (domenica 3 luglio) nella località Svizzera a circa 1.000 metri di altitudine: è una pista molto veloce, dove svariati atleti hanno siglato i propri personali e prestazioni da record. Filippo Tortu correrà i 200 metri, dopo che sabato scorso aveva chiuso i 100 metri in terza posizione ai Campionati Italiani. L’azzurro cercherà di migliorare il proprio primato ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)ha deciso di tornare in pistadeidi Eugene, distanti ormai soltanto un paio di settimane. Il Campione Olimpico della 4×100 ha scelto il tradizionale meeting di Le Chaux-de-Fonds per un ultimo testdella partenza alla volta degli USA. Il velocista brianzolo sarà indomani (domenica 3 luglio) nella localitàa circa 1.000di altitudine: è una pista molto veloce, dove svariati atleti hanno siglato i propri personali e prestazioni da record.correrà i 200, dopo che sabato scorso aveva chiuso i 100in terza posizione ai Campionati Italiani. L’azzurro cercherà di migliorare il proprioto ...

