Cristiano Ronaldo accostato al Napoli, la fonte è più che autorevole (Di sabato 2 luglio 2022) C’è anche il Napoli nella corsa a Cristiano Ronaldo, a scriverlo è The Atletic che si occupa di approfondimento sportivo a tutti i livelli. Nell’articolo pubblicato non viene specificato quale sia la fonte che parla di un divorzio tra Cristiano Ronaldo ed il Manchester United, ma comunque The Atletic è una testata assolutamente autorevole, che non scrive mai cose per sentito dire. La notizia di un accostamento di Cristiano Ronaldo al Napoli, ha scatenato la reazione dei tifosi tra lo sbigottito e l’ironico. C’è chi ha scritto: “Credo sia più semplice che sia lui a comprare il Napoli”, chi invece non riesce nemmeno a credere a quel che viene scritto in Inghilterra. Nel pezzo viene sottolineato che il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 luglio 2022) C’è anche ilnella corsa a, a scriverlo è The Atletic che si occupa di approfondimento sportivo a tutti i livelli. Nell’articolo pubblicato non viene specificato quale sia lache parla di un divorzio traed il Manchester United, ma comunque The Atletic è una testata assolutamente, che non scrive mai cose per sentito dire. La notizia di un accostamento dial, ha scatenato la reazione dei tifosi tra lo sbigottito e l’ironico. C’è chi ha scritto: “Credo sia più semplice che sia lui a comprare il”, chi invece non riesce nemmeno a credere a quel che viene scritto in Inghilterra. Nel pezzo viene sottolineato che il ...

