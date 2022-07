Caldo e afa fino a martedì | poi rinfresca

(Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Nel corso del weekend e almenoall'inizio della prossima settimana le condizioni meteo si manterranno molto stabili e calde a causa di una nuova pulsazione di un rovente promontorio del più vasto anticiclone africano Caronte. Vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria, ovvero l'interno del deserto del Sahara, dovremo fare i conti con valori ancora molto elevati e ben sopra le medie del periodo. IlMeteo.it conferma la fase rovente su tutta l'Italia con le temperature che toccheranno punte massime ben oltre i 35 C, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori (qui addirittura si potrebbero toccare i 42/43 C) e su parte del Centro (39 C a Firenze e Roma). La novità più interessante riguarda però il possibile cambio di scenario generale atteso entro la fine della prossima settimana. In pratica potremmo assistere a un ribaltone ...

