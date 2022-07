Banca di microbiota fecale per futuri trapianti a fini terapeutici

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 luglio 2022) – I cambiamenti dello stile di vita e dell’alimentazione specialmente negli ultimi decenni hanno avuto un impatto negativo sulla salute del microbioma intestinale. Cambiamenti che hanno provocato alterazioni importanti del suo equilibro, disbiosi, e che sono associati ad un aumento dell’incidenza di asma, allergie, malattie del sistema digestivo, diabete di tipo 2 ed altre patologie. In uno studio pubblicato su Trends in Molecular Medicine, ricercatori della Harvard Medical School e del Brigham and Women Hospital (BWH) propongono di superare il problema creando banche individuali di campioni del propriointestinale, prelevati da individui giovani e sani, per poterlo usare, eventualmente, per un futuro trapianto autologo di(FMT). “L’idea di poter rivitalizzare e utilizzare il microbioma umano ha preso ...