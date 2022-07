Tour de France 2022 | Pogacar | “Ottima crono di apertura anche in ottica classifica generale”

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il corridore della UAE Emirates, Tadej, dopo il terzo posto ottenuto nellainaugurale deldealle spalle di Yves Lampaert e Wout Van Aert, si è detto soddisfatto della sua prestazione: “E’ stata un’metro didi questodese le condizioni meteo non erano buone, il pubblico è stato entusiasmante e mi ha spinto a dare il massimo, godendomi al contempo la giornata. Alcune curve avrebbero potute rivelarsi rischiose, ma non ho preso azzardi, riuscendo comunque a realizzare una prestazione molto valida grazie a buone gambe. Ottimo risultatoin...

La prima maglia gialla deldeYves Lampaert. E' infatti stato a sorpresa il belga il pi veloce nella tappa d'apertura della 109a edizione, corsa nel centro di Copenaghen. Sotto la pioggia il 31enne ha chiuso in 15'...Filippo Ganna ha proseguito : ' All'inizio doveva essere asciutto e poi bagnato, invece è avvenuto il contrario. Abbiamo scelto di partire prima proprio per quello, anche van Aert e Pogacar lo hanno ...Tour de France 2022, le dichiarazioni dello sloveno Tadej Pogacar: "Ottima crono di apertura anche in ottica classifica generale" ...CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022 (dopo la prima tappa) 1 LAMPAERT Yves Quick - Step Alpha Vinyl Team 25 0:15:17 2 VAN AERT Wout Jumbo - Visma 0:05 3 POGAAR Tadej UAE Team Emirates 0:07 4 GANNA Filippo I ...