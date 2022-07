Tifoso morto, per truffa presi Candela e Viviani (Di venerdì 1 luglio 2022) di Erika Noschese La famiglia cercava giustizia e verità, il capo Ultras dell’Ums, Mario Viviani consiglia loro di rivolgersi all’avvocato Francesco Candela che nulla fa se non truffare la famiglia, appropriandosi di 160mila euro. L’importante operazione dei carabinieri del comando provinciale di Salerno, supportati da quelli dei reparti territoriali di Avellino, Frosinone, Caserta e Chieti, e da unità cinofile del nucleo di Pontecagnano si divide in due filoni: spaccio di droga e la truffa ai danni della famiglia di Antonio Liguori, il 23enne che ha perso la vita la notte tra il 21 e 22 ottobre 2019 mentre era a bordo del suo mezzo. Secondo la ricostruzione fatta dal giudice, infatti, il capo ultras, sfruttando la fiducia a lui riconosciuta proprio in quanto leader della tifoseria organizzata, sarebbe riuscito a ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 1 luglio 2022) di Erika Noschese La famiglia cercava giustizia e verità, il capo Ultras dell’Ums, Marioconsiglia loro di rivolgersi all’avvocato Francescoche nulla fa se nonre la famiglia, appropriandosi di 160mila euro. L’importante operazione dei carabinieri del comando provinciale di Salerno, supportati da quelli dei reparti territoriali di Avellino, Frosinone, Caserta e Chieti, e da unità cinofile del nucleo di Pontecagnano si divide in due filoni: spaccio di droga e laai danni della famiglia di Antonio Liguori, il 23enne che ha perso la vita la notte tra il 21 e 22 ottobre 2019 mentre era a bordo del suo mezzo. Secondo la ricostruzione fatta dal giudice, infatti, il capo ultras, sfruttando la fiducia a lui riconosciuta proprio in quanto leader della tifoseria organizzata, sarebbe riuscito a ...

