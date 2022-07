“Sono gay, lui è il mio compagno”. Il dolce coming out dell’attore delle fiction: “Stupendi” (Di venerdì 1 luglio 2022) Con il mese di giugno si è concluso quello ormai dedicato al Pride e alla grande famiglia Lgbtq+. Ma non si smette di rivendicare i diritti che ancora non appaiono poi scontati agli occhi della società. Quale momento migliore di ora dunque per decidere di fare coming out? L’attore Luca Calvani ha preso quest’importante decisione, oggi è libero. Finalmente può essere trasparente con tutti, il suo pubblico compreso. Niente più segreti nella sua quotidianità ed in questo momento, infatti, non potrebbe sentirsi più forte e spensierato. Questo grande traguardo probabilmente è dipeso anche dal compagno di Luca Calvani, che ha voluto ringraziare sfoggiandolo e facendo così coming out. Luca Calvani, il coming out Non solamente un attore acclamato per i suoi lavori sul piccolo e grande schermo, come molti ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 1 luglio 2022) Con il mese di giugno si è concluso quello ormai dedicato al Pride e alla grande famiglia Lgbtq+. Ma non si smette di rivendicare i diritti che ancora non appaiono poi scontati agli occhi della società. Quale momento migliore di ora dunque per decidere di fareout? L’attore Luca Calvani ha preso quest’importante decisione, oggi è libero. Finalmente può essere trasparente con tutti, il suo pubblico compreso. Niente più segreti nella sua quotidianità ed in questo momento, infatti, non potrebbe sentirsi più forte e spensierato. Questo grande traguardo probabilmente è dipeso anche daldi Luca Calvani, che ha voluto ringraziare sfoggiandolo e facendo cosìout. Luca Calvani, ilout Non solamente un attore acclamato per i suoi lavori sul piccolo e grande schermo, come molti ...

