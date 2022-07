Roma-Kiev: Le fibrillazioni non distraggono, ok al dl caro bollette (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Mentre le fibrillazioni interne al governo - con il M5s sul piede di guerra in difesa del superbonus - non mancano, le soluzioni per arrivare alla pace restano uno dei principali obiettivi dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Lo sblocco del grano, l'indipendenza dal gas russo, fra i temi. "Stiamo riformando l'assetto energetico del paese. La dipendenza di gas russo è scesa dal 40% al 25% di quest'anno e gli stoccaggi stanno andando bene", ha detto Draghi. "C'è stata un'accelerazione molto forte nelle rinnovabili. Questa è l'unica strada per il futuro. Gli interventi di oggi vanno a tamponare una situazione di emergenza. Quest'anno sono stati collegati alla rete impianti per 3 volte e mezzo di quello che è stato fatto negli ultimi 4 anni. Il problema sono gli ostacoli burocratici", ha affermato. E prima ancora: la posizione del vertice della Nato è di ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Mentre leinterne al governo - con il M5s sul piede di guerra in difesa del superbonus - non mancano, le soluzioni per arrivare alla pace restano uno dei principali obiettivi dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Lo sblocco del grano, l'indipendenza dal gas russo, fra i temi. "Stiamo riformando l'assetto energetico del paese. La dipendenza di gas russo è scesa dal 40% al 25% di quest'anno e gli stoccaggi stanno andando bene", ha detto Draghi. "C'è stata un'accelerazione molto forte nelle rinnovabili. Questa è l'unica strada per il futuro. Gli interventi di oggi vanno a tamponare una situazione di emergenza. Quest'anno sono stati collegati alla rete impianti per 3 volte e mezzo di quello che è stato fatto negli ultimi 4 anni. Il problema sono gli ostacoli burocratici", ha affermato. E prima ancora: la posizione del vertice della Nato è di ...

