Navalny in carcere in Russia | la giornata di Aleksei Anatolevic

Una giornata di Aleksei Anatolevic. Come il protagonista del racconto di Solgenotzyn sulla vita di Ivan Denisovic nel gulag, il dissidente Navalny racconta la sua routine al carcere di massima sicurezza Ik-6. Sveglia alle sei del mattino. Dieci minuti per rifare il letto, lavarsi, radersi. alle 6.10 ginnastica. Alle 6.20 a colazione accompagnato. 6.40 perquisizione e al lavoro accompagnato. Al lavoro, si rimane seduti per sette ore, alla macchina a cucire su uno sgabello più basso delle ginocchia. alle 10.20 pausa pranzo di un quarto d'ora. Dopo aver finito di lavorare, continui a rimanere seduto. Su una panca di legno sotto un ritratto di Vladimir Putin. E' chiamata "attività disciplinare". Il sabato, la giornata di lavoro è ridotta a cinque ore. Ma non l'attività ...

