Maglie e sciarpe per accogliere Insigne al Toronto: prezzi altissimi (Di venerdì 1 luglio 2022) Lorenzo Insigne è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Toronto, dopo che nella giornata di ieri è scaduto il suo contratto con il Napoli. L’ex capitano azzurro, dopo dieci lunghi anni in terra partenopea, è pronto a vivere questa nuova esperienza in Canada. Insigne addio al NapoliPer stessa ammissione del giocatore, questa scelta non è frutto del ricco stipendio che percepirà bensì è stata una vera e proprio scelta di vita, per lui e per la famiglia. In particolare, con l’ufficialità dell’operazione avvenuta come detto nella giornata odierna, è apparso sui siti ufficiali del Toronto anche il merchandising ufficiale della squadra. I prezzi sono davvero alti soprattutto per quanto riguarda una Maglietta oppure una sciarpa di Lorenzo Insigne. Nello ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Lorenzoè da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del, dopo che nella giornata di ieri è scaduto il suo contratto con il Napoli. L’ex capitano azzurro, dopo dieci lunghi anni in terra partenopea, è pronto a vivere questa nuova esperienza in Canada.addio al NapoliPer stessa ammissione del giocatore, questa scelta non è frutto del ricco stipendio che percepirà bensì è stata una vera e proprio scelta di vita, per lui e per la famiglia. In particolare, con l’ufficialità dell’operazione avvenuta come detto nella giornata odierna, è apparso sui siti ufficiali delanche il merchandising ufficiale della squadra. Isono davvero alti soprattutto per quanto riguarda unatta oppure una sciarpa di Lorenzo. Nello ...

Pubblicità

Profilo3Marco : RT @calafuria_: il comunicato non diceva di non andare ad accoglierlo ma ha specificato di non andare con maglie e sciarpe della curva imp… - Frances99584624 : RT @calafuria_: il comunicato non diceva di non andare ad accoglierlo ma ha specificato di non andare con maglie e sciarpe della curva imp… - BBilanShit : RT @calafuria_: il comunicato non diceva di non andare ad accoglierlo ma ha specificato di non andare con maglie e sciarpe della curva imp… - sprizzina : il comunicato non diceva di non andare ad accoglierlo ma ha specificato di non andare con maglie e sciarpe della cu… - Cammurusu : @MatteDj23 @lucco78 Eh appunto io nel video non vedo bandiere sciarpe o maglie cn69 -