Libri, alla scoperta del progetto di codice marittimo del Regno di Napoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 2022 non è solo l’anno di Procida Capitale della Cultura ma anche quello che segna la ricorrenza degli ottant’anni del nostro codice della Navigazione e dei quarant’anni della Convenzione internazionale di Montego Bay sul Diritto del Mare. In foto Alfonso Mignone Nel nuovo saggio di Alfonso Mignone, (Il progetto di codice marittimo del procidano Michele De Jorio, Passerino Editore) avvocato marittimista salernitano con la passione per la storia della marineria e della sua evoluzione giuridica, il protagonista è, appunto, un procidano: il Marchese Michele De Jorio, avvocato e magistrato esperto in commercio marittimo operante a Napoli al tempo di Ferdinando IV di Borbone. Grazie agli studi condotti sull’economia e la storia del diritto della navigazione venne incaricato dal ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 2022 non è solo l’anno di Procida Capitale della Cultura ma anche quello che segna la ricorrenza degli ottant’anni del nostrodella Navigazione e dei quarant’anni della Convenzione internazionale di Montego Bay sul Diritto del Mare. In foto Alfonso Mignone Nel nuovo saggio di Alfonso Mignone, (Ildidel procidano Michele De Jorio, Passerino Editore) avvocato marittimista salernitano con la passione per la storia della marineria e della sua evoluzione giuridica, il protagonista è, appunto, un procidano: il Marchese Michele De Jorio, avvocato e magistrato esperto in commerciooperante aal tempo di Ferdinando IV di Borbone. Grazie agli studi condotti sull’economia e la storia del diritto della navigazione venne incaricato dal ...

